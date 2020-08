Der Gerichtstermin für Ronaldinho steht fest!

Ein Richter in Paraguay hat laut Medien den Termin für die Anhörung festgesetzt, die über die Zukunft des früheren brasilianischen Fußball-Stars Ronaldinho und seines Bruders entscheiden könnte. Am 24. August müssten Ronaldinho und Roberto de Assis vor Gericht erscheinen, berichteten paraguayische und brasilianische Medien unter Berufung auf den Anwalt der Brüder am Montag.