Kühe erschreckt: Polizei intensiviert Fahndung

„Kühe sind kein Spielzeug, und Almen kein Spielplatz!“, mit drastischen Worten reagiert Lilienfelds Bezirkspolizeichef auf den empörenden Vorfall am Eibl in Türnitz, Bezirk Lilienfeld (Niederösterreich). Wie berichtet, hatten bisher unbekannte Täter die Herde von Bauer Stefan Tröstl bewusst so erschreckt, dass sie in Panik davonstürmte.