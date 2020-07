Hirtenlaien könnten im Kampf gegen Wolf helfen

Die Schaf- und Ziegenbauern fletschen die Zähne und eine Lösung ist nicht in Sicht. Während die sich in puncto legaler Entnahme selbige zumindest bisher ausbeißen, bekommt die „Familie“ der Gemeinden mit Wolfsopfern stetig Zuwachs: Nachdem in Kössen, Walchsee, Kirchdorf und See seit Juni Schafe und Ziegen mit dem Reißwolf verhängnisvolle Bekanntschaft gemacht haben, wurden am Montag und Dienstag dieser Woche Risse in Pfunds gemeldet.