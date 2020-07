„Größtes Hurengeschäft“: Reck zerlegt Profifußball

Schürrles Weg

Reck glaubt auch, dass jeder für sich wissen muss, was die beste Entscheidung für ihn ist und Entscheidungen, wie die von Ex-DFB-Star Andre Schürrle (oben im Bild), mit dem Fußball aufzuhören, seien zu akzeptieren, meint er: „Wenn der Schürrle sagt: ‘Das ist mit 29 mein letztes Jahr, ich hör auf‘, dann haben wir das alle so zu akzeptieren und da frage ich doch gar nicht nach, er wird schon wissen, was er tut. Ich glaube auch, dass er einen klaren Plan hat und was er macht, Sinn hat. Das Leben endet ja nicht für ihn, im Gegenteil, es fängt jetzt erst so richtig an“.