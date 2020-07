23 Einbrüche: Polizei forschte fiese Diebe aus

Im Zuge der Tatortarbeiten und der gesicherten Spuren an den verschiedenen Tatorten erzielten die Beamten einen DNA-Treffer zu einem 26-jährigen Georgier. Die Festnahme des Mannes erfolgte am 15. April 2020 in einer Wohnung in Salzburg. In der Wohnung stellten die Beamten Wertgegenstände sicher, deren Zuordnung ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch umfassende Auslandserhebungen konnte schließlich eine Verbindung zu drei weiteren Mittätern aus Georgien, im Alter zwischen 28 und 36 Jahren hergestellt werden.