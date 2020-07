Vater von verstorbenem Ski-Helden im Corona-Jammer

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Diesmal Themen in der Sendung von „Krone“-Sportchef Peter Frauneder und Moderator Michael Fally: die Familie von Rudi Nierlich und der Corona-Jammer in St. Wolfgang, die Renaissance von MotoGP-Altmeister Valentino Rossi, das Fehlen von Marko Arnautovic bei den ersten Länderspielen nach Corona, der Kampf des SV Mattersburg ums Überleben, der nahende Abschied Stefan Schwabs von Rapid, der Titelkrimi in der zweiten Liga und der neunte Titel in Serie für Juventus Turin (alles im Video oben).