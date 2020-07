Magier Siegfried: „Ich vermisse Roy unendlich“

„Ich vermisse Roy unendlich. Aber ich fühle, dass er von da oben auf mich aufpasst. Die Erinnerungen an unsere schöne gemeinsame Zeit tragen mich“, sagte der 81-Jährige der „Bild“-Zeitung. An eine Rückkehr von seinem Alterssitz in Las Vegas nach Deutschland denkt Fischbacher nicht: „Ich habe doch hier in ,Little Bavaria‘ das Paradies! Und alles erinnert mich an Roy. Das möchte ich nicht zurücklassen.“