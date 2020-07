Hat der Grazer Katzen-Quäler wieder zugeschlagen?

Zwei gehäutete Katzen, die ihr Martyrium nicht überlebten, sorgen seit Tagen in Graz für Aufregung und Entsetzen. Nun gibt es auch in der Umlandgemeinde Raaba-Grambach Alarm: Am Donnerstagabend kam eine Katze mit kahlen Stellen am Körper nach Hause. Wurde der Katzen-Quäler möglicherweise nur gestört? Bewohner fanden auch Katzenhaare in der Nähe. Doch sie Staatsanwaltschaft beruhigt: Kein Zusammenhang erkennbar!