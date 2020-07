Drohnen verfolgten Baby Archie: Klage eingereicht!

Drohne über abgeschottetem Anwesen

Ihre Villa liegt in einem bewachten Viertel von Beverly Hills und selbst dort schotten sich Prinz Harry und Meghan Markle noch mit extra installierten Blickschutzzäunen gegen Einblicke in ihr Privatleben ab. Doch das hat alles nichts genützt. Einem Fotografen ist es gelungen, Bilder von Sohn Archie zu schießen. Und zwar mit einer Drohne. Damit niemand sie veröffentlicht, hat das royale Paar am Donnerstag nun beim Gerichtshof in Los Angeles eine Klage gegen das „ständige Eindringen in die Privatsphäre eines 14 Monate alten Kindes in seinem eigenen Zuhause“ eingereicht. Es sei „die Verantwortung aller Eltern, alles Notwendige zu tun, um ihre Kinder vor diesem Medienspektakel zu schützen“.