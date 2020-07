Feuerteufel wüteten in Tiroler Gotteshaus

Unbekannte Feuerteufel trieben am Donnerstagnachmittag in einem Gotteshaus im Tiroler Unterland ihr Unwesen! Die Täter hatten laut Polizei in der Pfarrkirche in Waidring (Bezirk Kitzbühel) mehrere Zündholzschachteln, Zünddochte und Kerzen auf den Kirchenbänken verteilt und angezündet.