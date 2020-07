Terrorprozess: Zehn Jahre Haft für Tschetschene

Am Wiener Landesgericht hat sich am Donnerstag ein Tschetschene verantworten müssen, der von 2008 bis 2013 als Kämpfer für die islamistische Terrorgruppe „Emirat Kaukasus“ gekämpft hatte und in seiner Heimat an einer Vielzahl von Anschlägen auf russische Soldaten beteiligt war. Die Anklage lautete unter anderem auf terroristische Vereinigung und mehrfachen versuchten Mord als terroristische Straftat. Er wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt.