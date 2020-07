Kärnten spart fünf Tourismusregionen ein

In Oberkärnten fusionieren die drei Regionen Nockberge, Bad Kleinkirchheim und Millstätter See, ebenso bilden der Katschberg und das Lieser-Maltatal künftig eine größere Region. Zusammengezogen werden auch die Regionen Lavanttal und Südkärnten - Klopeiner See im Südosten des Landes.