Duje kennt mit Salzburg keine Gnade

Besonders aus seinen Jahren in der Mozartstadt in Erinnerung blieb dem 23-Jährigen der Erfolgszug in der Europa League - 2018 stürmten die Bullen ins Halbfinale, scheiterten erst nach Verlängerung an seinem aktuellen Klub Marseille. „Diese Zeit werde ich nie vergessen!“ Auch heute noch verfolgt er die Auftritte der Bullen so gut es geht. „Ich habe Sky zuhause und schaue, wann immer ich Zeit habe.“