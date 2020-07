Innsbrucks SPÖ befürchtet Spekulation mit Wohnraum

„Das Modell Leistbares Eigentum in Innsbruck hat Tücken“, warnt die Innsbrucker SPÖ. Sieben Millionen Euro investiert die Innsbrucker Immobilien-Gesellschaft IIG - wie berichtet - in den Ankauf 30 privat errichteter Neubauwohnungen in Innsbruck, um diese dann einem ausgewählten Interessentenkreis zum Kauf anzubieten.