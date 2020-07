Wien bietet Grippeimpfung ab Herbst gratis an

Aktuell läuft in der Messe Wien gewissermaßen ein Testlauf - denn dort wird aktuell, ebenfalls in einer Impfstraße, die Zeckenimpfung angeboten. Bis zu 200 Personen können sich dort täglich impfen lassen. Die Grippeimpfung im Herbst wird im Gegensatz dazu sogar kostenlos sein. „Nach dem Erfolg der FSME-Impfstraße in der Messe könnt ihr euch also ab Oktober in Wien gratis gegen die Grippe impfen lassen“, so die Stadt Wien am Freitag auf Twitter.