Urlaub mit Hund in Wien

Für ein entspanntes Zusammenleben im städtischen Raum braucht es natürlich auch Regeln - Wien-Besucher mit Hund sollten diese kennen. In öffentlichen Parkanlagen und auf Lagerwiesen herrscht Leinenpflicht. An öffentlichen Orten mit großen Menschenansammlungen sowie in den Verkehrsmitteln der Wiener Linien ist zusätzlich ein Maulkorb vorgeschrieben. Sogenannte Listenhunde müssen außerhalb des privaten Bereichs immer mit Beißkorb und Leine geführt werden. Doch in den umzäunten Hundezonen gilt für alle Vierbeiner: Freies Herumtoben nach Lust und Laune! Wir stellen Ihnen die Highlights vor.