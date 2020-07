Bale in der Kritik: „Unprofessionell, respektlos!“

„Das geht zu weit“

Der Bulgare kann den Frust von Bale, der jetzt schon fünfmal in Folge nicht zum Einsatz kam, jedoch ein wenig verstehen. „Ich liebe es, Bale spielen zu sehen und ich kann seinen Schmerz fühlen, weil ich in der selben Situation war“, so Berbatov, der einst bei Tottenham mit dem Waliser zusammenspielte. Nachsatz: „Doch diese Art von Reaktion geht jedoch zu weit!“