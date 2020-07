Innsbruck: Städte-Tourismus läuft auf „Halbgas“

Laut Verband 58 Millionen Menschen erreicht

Der vom Innsbrucker FPÖ-Chef Rudi Federspiel geäußerten Kritik, wonach der Tourismusverband zu wenig unternehme, weisen Gostner und Seiler entschieden zurück. „Wir haben bereits kurz nach dem Lockdown im April mit den Marketingaktivitäten begonnen. Die Reichweite mit den ersten 750.000 Euro betrug 28 Millionen Menschen in Deutschland, 19 Millionen in Österreich und in der Schweiz elf Millionen – insgesamt somit 58 Millionen Menschen. Die Sichtbarkeit in Tirol war deswegen nicht gegeben, da das nicht unsere Aufgabe ist.“