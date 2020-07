Cupsieger-Party endet mit über 50 Corona-Fällen

Das Cup-Finale gegen CSKA Sofia, dem 12.000 Zuschauer in Sofia beigewohnt hatten, endete 0:0. Plowdiw gewann im Elfmeterschießen 5:3. Anschließend ging es heiß her, das „Social Distancing“ mit den Fans wurde in keinster Weise eingehalten. Nach Mitternacht feierten die Fans in einem Nachtclub und die Spieler an der Meeresküste weiter.