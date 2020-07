Van der Bellen kommt zu drei Vorstellungen

Wen der Bundespräsident an Polit-Prominenz eingeladen hat, will man in der Hofburg nicht verraten. Anfrage in Berlin: „Zu etwaigen persönlichen Terminen der Bundeskanzlerin Angela Merkel wird grundsätzlich keine Auskunft gegeben.“ Präsidentin der europäischen Kommission Ursula von der Leyen ließ die „Krone“-Anfrage am Dienstag unbeantwortet. Spannend wird es in der Causa Putin. Van der Bellen hatte ihn zur Oper „Boris Godunow“ eingeladen. „Dass er sicher kommen würde, war nie zugesagt. Die Oper , für die er eingeladen wurde, findet nicht statt“, heißt es seitens der Salzburger Festspiele. In der Hofburg ist noch nichts entschieden: „Dass die Oper abgesagt ist, heißt nicht, dass Putin nicht kommen wird. Die Einladung steht noch. Wir führen derzeit Gespräche mit Putin. Natürlich spielt da auch die Corona-Situation eine Rolle.“