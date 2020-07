Schüler muss ein Jahr auf Radfahrprüfung warten

Beim Schaukeln den Arm gebrochen

Mitten in den Vorbereitungen für die Prüfung am 8. Juli passierte dann im Juni der Unfall: Beim Schaukeln brach sich der junge Salzburger Elle und Speiche. „Er musste daraufhin seinen Arm bis hoch zur Schulter eingipsen. An die Prüfung im Juli war nicht mehr zu denken“, schildert Kerstin. Um ihrem Sohn die Prüfung doch noch zu ermöglichen, fragte sie bei der Verkehrsinspektion der Polizei nach einem Ersatz-Termin. „Das sei heuer nicht mehr möglich, wurde mir mitgeteilt“, so Kerstin.