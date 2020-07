Clarke schreibt Dankesbrief an Krankenhauspersonal

„Game of Thrones“-Star Emilia Clarke (33) hat sich mit einem emotionalen Brief bei dem Krankenhauspersonal bedankt, das sie 2011 nach einem Gehirnaneurysma betreut hat. „In all diesen Momenten, in diesen drei Wochen war ich nicht, niemals, wirklich allein“, schreibt sie im Buch „Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You“.