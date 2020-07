Sexistisches Verhalten im Grazer Gemeinderat

„Diskussion wird zerstört“

Das Problem daran: „So wird jede Diskussion zerstört. Ich will für meine Argumente wahrgenommen werden.“ Außerdem müsse sie niemand „im Griff haben“, nur weil sie eine Frau sei. Nachsatz: „Manche Männer halten es scheinbar nicht aus, dass Frauen eine Meinung haben.“ In der Sitzung des Grazer Gemeinderates am Donnerstag will Robosch einen dringlichen Antrag für eine Anti-Sexismus-Schulung für alle, inklusive dem Stadtsenat und Bürgermeister, einbringen.