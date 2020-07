FPÖ-Berater rast alkoholisiert Polizisten davon

Nachdem Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein erst kürzlich mit Alkohol am Steuer erwischt worden war, sorgt erneut eine Promille-Fahrt aus Politkreisen für Aufsehen. So fiel der Polizei am Dienstag gegen 17 Uhr ein Luxuswagen auf, der über die A1 raste. Doch der Lenker ignorierte sämtliche Stoppversuche. Stattdessen stieg er aufs Gas. Erst nach zehn Kilometern endete die Verfolgungsjagd.