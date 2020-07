Infizierte Frau wanderte auf Alm und fuhr mit Bus

„Die betroffene Frau, die alleine in einer Wohnung im Bezirk Imst lebt, war am Dienstag mit ihrem Privat-Pkw von Imst nach Völs unterwegs. Von dort fuhr sie dann von der Haltestelle Seesiedlung-Apotheke um 12.52 Uhr mit dem Bus mit der Liniennummer 4165 nach Innsbruck bis zur Haltestelle UNI-Café bei der Klinik Innsbruck. Dort unterzog sich die Frau in der Screening Station im Chirurgie-Gebäude einem Corona-Test, für den seit Mittwoch ein positives Ergebnis vorliegt“, heißt es in einer Aussendung des Landes.