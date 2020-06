Wahl 2020: ÖVP schrieb in Frohnleiten Geschichte

Listen-Siege in Peggau und Hart

In Peggau stellt die Heimatliste seit über fünf Jahrzehnten die absolute Mehrheit: Bürgermeister Hannes Tieber legte um 12% zu und kam auf 64%. Auch in Hart siegte die Bürgerliste, das “Duell„ in Lieboch geht klar an die ÖVP: „Absolute“!