„Märchenhafte 80 Tage mit Corona“

Weitere 67 Tage keine Heimreise

Doch die Coronainfizierten nehmen zu und so gibt es am 9. April auch für Myanmar den Lockdown. Die Gläubigen dürfen nicht mehr in die Tempel. Dountchev will jetzt doch nach Österreich zurück. Der Klagenfurter kauft auch Tickets, die allerdings wertlos sind, da kein Flugzeug nach Europa abheben darf. Und so muss er weitere 67 Tage in der Stadt Yangon bleiben….….….