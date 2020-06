Salzburger Titel-Party am Würstelstand?

Weshalb die Mannschaft von Jesse Marsch sich in der glücklichen Lage befindet, am Mittwoch den Titelsack zumachen zu können, um möglicherweise anschließend am Würstelstand die siebente Meisterschale in Folge zu feiern. Es hat schließlich fast schon Tradition, Siege in Wien auf diese Art zu zelebrieren. Ein solcher ist aber auch von Nöten, um das Punktepolster auf neun Zähler auszudehnen.