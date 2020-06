Trotz Geisterrennen: Fans kommen nach Spielberg

Fans sind willkommen

Ähnliches gelte für Side-Events oder der sonst am Rennwochenende üblichen Konzerte. Nichts davon stehe vorerst am Programm.Sie kündigte auch gleich an, dass Fans nicht versuchen sollten, auf das Ring-Gelände zu gelangen, denn es werde bewachte Absperrungen geben. „Die Fans sind aber gerne in den Gastgärten in der Region willkommen und können dort vielleicht gemeinsam die Rennen verfolgen.“Für den Tourismusverband ergeben die knapp 50.000 wegfallenden Nächtigungen ein sattes Minus von rund 35.000 Euro - etwa 70 Cent pro Nächtigung. Noch schlimmer sei aber der Verlust für die Wertschöpfung in der Region. Diese gehe laut Machner in die Millionen Euro.