Sturms Schicker: „Es hat keinen Kontakt gegeben“

Denn Sturm Graz muss sich mit einem Bundesliga-Verfahren herumschlagen. Dem ohnehin schon gesperrten Chefcoach Nestor El Maestro droht eine noch schärfere Strafe, weil er sich am Mittwoch beim Spiel in Hartberg verbotenerweise mit Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker unterhielt, so der Vorwurf.