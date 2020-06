Kein Rotkreuz-Mitarbeiter mit Corona angesteckt

Rund 3,1 Millionen Stunden leisteten die 22.281 freiwilligen Mitarbeiter des Roten Kreuzes im Vorjahr. Besonders die freiwilligen sozialen Dienste gewinnen an Bedeutung – immer mehr Oberösterreicher brauchen Hilfe. Besonders in der Corona-Krise wurde dies deutlich: „Unsere Mitarbeiter waren oft die einzigen Ansprechpartner für ältere Menschen“, so Walter Aichinger, Präsident des Roten Kreuzes. Er zieht eine erste Bilanz – eine zweite Welle schließt er nicht ganz aus: „Das wissen wir nächste Woche, jetzt ist es Kaffeesud lesen. Innerhalb einer halben Stunde könnten wir alle Strukturen hochfahren.“