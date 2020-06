Steiermark: Felsbrocken landete im Familien-Pool

Das hätte auch anders ausgehen können: Ein Felsbrocken mit einem knappen halben Meter Durchmesser ist am Montag im Ortsteil Einöd in Bruck an der Mur in der Obersteiermark im Pool eines Einfamilienhauses gelandet. Verletzt wurde niemand, doch das Haus wurde evakuiert und die Brucker Begleitstraße (L121) für den Verkehr gesperrt.