Austria-Coach: „Klar ist jetzt nicht alles gut“

Christian Ilzer (Austria-Trainer): „Mattersburg scheint in dieser Saison ein guter Boden für uns zu sein. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. In den letzten Tagen hat es viel Kritik gegeben, heute muss ich meine Mannschaft loben. Wir freuen uns über den Sieg. Gestört hat mich, dass wir nach dem 2:0 nicht das dritte Tor gemacht haben, sondern das Gegentor bekommen. Der Treffer von Erik hat uns dann Sicherheit gegeben. Klar ist, dass jetzt nicht alles gut ist, wir müssen weitermachen, am Dienstag kommt schon die WSG Tirol. Es gibt alle drei Tage ein Spiel, wir brauchen nicht zum Saisonende schauen, sondern müssen von Runde zu Runde unsere Leistung stabilisieren und verbessern.“