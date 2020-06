NÖ: Corona-Fälle in Schule und in Kindergarten

Zuletzt waren auch in der NMS Lilienfeld sowie in einem Kindergarten in der Lilienfelder Kastralgemeinde Marktl Fälle aufgetreten. Über 17 Kindergartenkinder und vier Betreuerinnen sowie 18 Mittelschüler und sieben Lehrer wurde in der Folge die Quarantäne verhängt, die Personen auch auf das Virus getestet. Weitere positive Testergebnisse gab es jedoch nicht, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde.