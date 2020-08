Darum sind Taschen & Körbe so sinnvoll

Wer eine Fahrradtasche montiert hat, muss allerdings damit rechnen, dass diese natürlich für mehr Gewicht sorgt und das Fahrvermögen beeinflusst. Am besten bringen Sie also stets zwei Fahrradtaschen an, damit das Gewicht gleichmäßig verteilt ist. Auch sollten Sie die Taschen nicht überladen, damit Sie nicht umkippen oder gar einen Unfall verursachen. Achten Sie auch stets darauf, dass die Fahrradtaschen gut verschlossen sind.