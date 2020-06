Gemeinden brauchen weiteres Corona-Rettungspaket

Mit den SP-Bürgermeistern Helmut Leitenberger (Leibnitz), Bernd Osprian (Voitsberg) und Josef Wallner (Deutschlandsberg) fordert er nun zusätzliche Mittel für die Kommunen: „Wir begrüßen das aktuelle Investitionspaket, aber in vielen Belangen geht es am eigentlichen Problem der Finanzausfälle in den Gemeinden vorbei“, so die Bürgermeister.