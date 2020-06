Entwarnung nach Corona-Alarm in Kindergarten

„Die Testergebnisse der Virologie Innsbruck von den sechs Kindergarten-Pädagoginnen des städtischen Kindergartens Innsbruck-Pradl in der Pembaurstraße liegen seit Montag am späten Abend vor. Alle sechs Ergebnisse sind negativ“, hieß es in einer Aussendung. Der Kindergarten war am Montag vorsorglich gesperrt worden, nachdem die Betreuerinnen grippeähnliche Symptome aufgewiesen hatten.