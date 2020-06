„Wusste nicht, dass es überhaupt möglich ist!“

Was sind Ihre ersten Eindrücke vom Kästle-Team?

Es ist eine wirklich tolle Sache in so einer familiären Atmosphäre zu arbeiten. Rennsportleiter Rainer Nachbaur und seine Mannschaft hat sehr viel Know-How, ist extremst motiviert und gemeinsam arbeiten wir sehr hart für unseren Traum. Meinen neuen Servicemann Elias Hagspiel kenne ich zudem bereits seit vielen Jahren - ein ausgezeichneter Mountainbiker, der seinerzeit im Sportgymnasium Dornbirn in meine Parallelklasse gegangen ist.