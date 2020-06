Gelbe Alpenrose begeistert Kärntner Naturfreunde

Die Gelbe Alpenrose ist eine botanische Besonderheit, deren natürliches Vorkommen in Europa nur in einem kleinen Waldstück in der Oberkärntner Gemeinde Lendorf zu finden ist. Wer die streng geschützte Wunderblume selbst besichtigen will, sollte aber schnell sein, denn schon in wenigen Tagen ist sie verblüht.