Kennzeichendiebe nach Verfolgungsjagd gefasst

Diebstähle, Verfolgungsjagd, Unfall, Anzeigen: Vier Jugendliche hielten in der Nacht auf Dienstag die Tiroler Polizei bzw. den städtischen Sicherheitsdienst in Innsbruck auf Trab. Nachdem in mehreren Gemeinden Kennzeichen von Autos gestohlen worden waren, geriet der Pkw mit den vier Burschen in der Landeshauptstadt ins Visier von Ordnungshütern. Als diese das Fahrzeug anhalten wollten, drückte der Lenker aufs Gas. Letztlich kam es zu einem Crash, zwei der vier Verdächtigen flüchteten und wollten untertauchen, sie kehrten dann aber doch freiwillig zum Unfallort zurück.