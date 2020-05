Sarkozy wohnt bereits wieder mit Ex-Frau zusammen

Eskaliert sei die Situation, weil Olivier Sarkozy eine andere Vorstellung einer Patchwork-Familie hatte als seine Noch-Ehefrau Mary-Kate Olsen. „Olivier war während der Pandemie um die Sicherheit seiner Familie in New York besorgt“, verriet ein Insider der „Page Six“. „Er bestand gegenüber Mary-Kate darauf, dass er seine Ex-Frau, ihre Kinder und seine Mutter aus der Stadt in ihr Haus in Bridgehampton bringen wollte.“