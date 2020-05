Alko-Lenker verursachte in Innsbruck Auffahrunfall

Am Südtiroler Platz in Innsbruck wurde ein 63-Jähriger am Dienstagnachmittag bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Der Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land musste an einer roten Ampel anhalten, als ihm ein 48-Jähriger in den Wagen krachte. Der Unfallverursacher war laut Polizei stark alkoholisiert.