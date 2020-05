Haaland oder „Lewa“ - wer trifft im Geistergipfel?

Jungstar Erling Haaland oder doch wieder Altmeister Robert Lewandowski? Herausforderer Borussia Dortmund will Serienchampion Bayern München nach sieben Jahren mit aller Macht vom Thron stürzen. Die Fußball-Welt blickt deshalb am Dienstag (18.30 Uhr) gespannt auf den Geister-Gipfel, der im Duell der beiden besten deutschen Teams und der Ausnahmestürmer für eine Vorentscheidung im noch offenen Bundesliga-Titelrennen sorgen kann. Oben im Video sehen und hören Sie, was Bayern-Coach Hansi Flick vom Duell der Torjäger erwartet.