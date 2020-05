Zwei Paare geben ihre Traumhochzeit nicht auf

Liebe. Was ist Liebe? Carrie Bradshaw, die Kolumnistin in der US-Serie „Sex and the City“ hat diese Frage in unzähligen Folgen oft gestellt. Wir uns auch. Denn die Liebe wurde durch das Coronavirus durcheinandergewirbelt. Nicht nur in New York bei Carrie Bradshaw, auch hier. Von langer Hand geplante (große) Hochzeiten waren plötzlich verboten. Was aber machen Paare aus dieser Notsituation? Wurde die Zuneigung weniger oder die Liebe gestärkt? Zwei Paare wagten es und sprachen mit uns.