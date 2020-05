Salsaschwünge mitten in Innsbruck erhitzen Gemüter

Im Gastgarten eines Restaurants in Innsbruck herrschte am Donnerstagnachmittag enormer Ansturm. Doch da laut Verordnung jeder zweite Tisch gesperrt war, mussten viele Gäste abgewiesen werden - zur Enttäuschung der Inhaber und der Abgewiesenen. Nur wenige Meter weiter - am Marktplatz - zeigte sich ein gänzlich anderes Bild. Rund 70 Frauen und Männer tanzten ausgelassen zu Salsa-Klängen, ein Vortänzer zeigte ihnen auf einer kleinen Bühne die genauen Schrittkombinationen vor.