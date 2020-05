„Das ist eine echte Sauerei“

Als landesweit nicht eine Filzkugel übers Netz sauste, fühlte sich Mandl als Tennisschulbesitzer, Trainer (GM Anif, STC), Senioren-Bundesliga-Spieler und Teamführer des Land-A-Klubs Anif im Stich gelassen. Wie all jene, die mit der Weltsportart ihren Lebensunterhalt verdienen. Existenzsorgen machten sich breit. Immerhin: Tennis zählte am 1. Mai zu den ersten Ballsportarten, die wieder „aufsperren“ durften. Der Unmut des 49-Jährigen ist aber noch vorhanden! Nun ist Österreichs Tennisverband ÖTV in Mandls Schusslinie geraten.