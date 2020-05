Austria-Kapitän: „Wir haben hier Verantwortung“

Gut zwei Wochen bleiben der Wiener Austria, ehe mit einem Heim-Geisterspiel gegen die Admira in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga das erste Match nach der Corona-Pause stattfindet. Das Programmieren der Festplatte in Sachen Zweikampfführung und Mannschaftstaktik steht für die Spieler bis dahin im Vordergrund. Denn das war in den Kleingruppen-Trainings bis Freitag nicht möglich. Austria-Kapitän Alex Grünwald stellt schon einmal klar: „Wir haben hier Verantwortung“