Kroos will seine Karriere bei Real Madrid beenden

Unglaublich, aber der deutsche Nationalspieler ist schon seit sechs Jahren, seit 2014 in Madrid. Ende des Jahres wird der Greifswalder schon länger in Spanien als in München, bei den Bayern, gespielt haben. Und er denkt, Bayern hätte damals um ihn kämpfen sollen. „Im Nachhinein kann man sicher sagen, dass es der eine oder andere bereut hat, mich gehen gelassen zu haben. Auch wenn der FC Bayern das nicht gewohnt ist, dass ein Spieler ihn freiwillig verlässt, war‘s dann eben so.“