Zwei Verletzte nach Explosion in Chemiefabrik

Nach einer Explosion in einer Fabrik für chemische Produkte in Marghera, auf dem Festland von Venedig, hat sich am Freitag eine dichte Rauchwolke entwickelt. Dabei wurden zwei Arbeiter verletzt. Die schwarze Wolke ist noch in kilometerweiter Entfernung zu sehen, berichteten lokale Medien. Die Gemeinde Venedig rief die Bevölkerung auf, zu Hause bei geschlossenen Fenstern und Türen zu bleiben.