Barcelona: Ter Stegens Auto wird desinfiziert

Spaniens Meister und Tabellenführer FC Barcelona trainiert schon wieder. Und während Messi und Co. in Vierergruppen ihren Übungen nachgehen, werden ihre Autos desinfiziert. So auch das von Einser-Goalie Marc-Andre Ter Stegen. Der Deutsche hatte bis zur Unterbrechung der Liga eine herrliche Saison, er rettete seiner Mannschaft mehrere Punkte. Obwohl Barcelona 31 Tore kassierte, ist das keinesfalls auf seine Leistungen zurückzuführen.